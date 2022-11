Ceux qui changent. Adjaï aux mille visages tome 1

Suis-je une femme ? Suis-je un homme ? Non, je suis un changelin et je prends toutes les formes nécessaires pour m'extraire de la misère. Je suis une botte secrète pour la Plume noire, la guilde des voleurs que je sers... ou plutôt dont je me sers pour arriver à mes fins... J'ai gagné respect et richesses, les sommets me grisent. Quelles autres belles surprises la vie me réserve-t-elle ? En attendant, je vais m'apprêter pour la grande célébration que, paraît-il, les maîtres préparent depuis des années...