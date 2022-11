Opération Gold. Tome 4, Les espionnes du Salève

Après l'arrestation de Jean Moulin, la Résistance, se reprend et intensifie le combat. Des mouvements suspects à la légation allemande de Berne alertent le contre-espionnage helvétique. Que se passe-t-il ? Le frère de Ruth disparaît, pour quelle raison ? Nos Espionnes du Salève participent aux actions des armées secrètes de l'Ain et de Haute-Savoie, interviennent en Pologne, à Paris ou à Buenos-Aires. Elles suivent attentivement cette opération Gold dont elle ne sait où elle va les mener et les mettre en danger.