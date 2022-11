Espérances ouvrières. Elie Larvent ouvrier, prédicateur, écrivain

Il s'agit de la biographie d'Elie Larvent (1882-1954), dont la vie s'est caractérisée avant tout par un engagement religieux total. Ouvrier, prédicateur et écrivain son espérance dans un au-delà pour le moins original lui a permis de se détacher d'une vie difficile. Il s'agit de la biographie d'Elie Larvent (1882-1954) dont l'espérance dans un au-delà pour le moins original lui a permis de se détacher d'une vie difficile. Ouvrier, sa vie s'est caractérisée avant tout par un engagement religieux total dans une ville en plein essor du Nord de la France : Denain. D'abord protestant baptiste, Elie Larvent rejoint un mouvement millénariste : les Etudiants de la Bible de C. T. Russell, puis ouvre en 1926 une filiale du Mouvement Missionnaire Intérieur Laïque de P. S. L. Johnson, regroupant des chrétiens sionistes. Devenu prédicateur itinérant, il évangélise inlassablement sa région et la Belgique voisine. A côté de cette intense activité religieuse, il s'autorise à la fin de sa vie une incartade littéraire à travers la rédaction en rouchi de nouvelles profanes souvent cocasses, révélant au passage une image moins austère du protestant. Avec Elie Larvent, ouvrier, prédicateur et écrivain, l'essentialisation de l'ouvrier vole en éclat.