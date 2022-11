Le médaillon aux trois vies

Et si ? Et si votre grand-mère vous léguait un médaillon qui vous permet de sauver trois vies dans l'histoire ? Trois inconnus, trois destins tragiques, trois morts qui auraient pu être évitées. Et si elle vous fait promettre d'en sauver une, car elle-même a échoué ? Et si cette promesse vous amène à voyager dans le temps ? Et si vous vous retrouviez en pleine Seconde Guerre mondiale ? Et si vous tombiez amoureuse de celui à qui vous devez sauver la vie ? Que feriez-vous ? "Et si", cette question, je me la suis posée un million de fois depuis le décès de ma grand-mère. Je m'appelle Adélaïde et voici mon histoire...