Les Footmaniacs - Anthologie Coupe du monde - tomes 12 et 16

Tome 12 : En pleine Coupe du Monde au Brésil, ils sont chauds comme la braise ! Pour voir leur équipe triompher, ils ne seraient pas contre une révolution dans le pays où le football est roi. Car, c'est bien connu, dans les stades brésiliens, il y a un peu plus de monde que trois tondus... et un Pelé ! Pour nos supporters parfois insupportables, trouver sa voix dans la chaude ambiance des stades brésiliens relèvera donc de l'exploit. Mais notre fine équipe ne va pas au Brésil pour faire du tourisme, et si la victoire n'est pas sur le terrain, elle sera à coup sûr dans les gradins !