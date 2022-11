6 juillet 1947. La Suisse dans le monde d'après-guerre

L'année 1947 marque un tournant majeur pour l'histoire de la Suisse au 20e siècle. Le 6 juillet, le peuple suisse se prononce en faveur de l'introduction d'une assurance vieillesse et survivants (AVS). La révision des articles économiques de la Constitution fédérale, second objet de la votation du 6 juillet, est quant à elle adoptée avec un score plus disputé. Symbole du dispositif mis en place pour l'après-guerre, cette double votation fait écho à plusieurs décennies de débats sociaux et politiques. C'est également durant l'année 1947 que se dessine la relance des relations internationales de la Suisse avec l'Europe et le monde de l'après-guerre, notamment à travers l'adhésion aux organisations internationales accompagnant le plan Marshall. En prenant comme point de départ la journée historique du 6 juillet 1947, cet ouvrage met en lumière un moment charnière dans la réorganisation du pays à l'échelle tant nationale qu'internationale.