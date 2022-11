La maison forêt

Quinquagénaire montréalaise active, mère de trois adolescents, Gabrielle fait l'amer bilan d'une vie de secrets, de déceptions et de chagrins... Jusqu'au jour où elle retrouve une ancienne amie qui l'invite chez elle, sur la rive sud du Saint-Laurent. Immergée au coeur de la forêt, Gabrielle est entraînée dans un tourbillon de questionnements et d'expériences troublantes qui l'emmèneront dans une quête inattendue et profonde. Dans ce récit doux-amer écrit à la première personne, Sylvie Friedländer met en scène des personnages inspirés de son expérience de thérapeute. Ode à l'espoir et à la résilience, ce roman rend hommage au pouvoir guérisseur de la nature et au lien profond qui nous unit à elle, même si nous l'oublions souvent...