Jean-Henri Fabre. biographie. L'observateur inimitable (1823-1915)

Sur la D 911, entre le viaduc de Millau et le musée Soulages de Rodez, un plateau : le Lévezou. A 15 kilomètres au nord du viaduc et à 40 au sud de Soulages, un village : Saint-Léons. Dans une de ces maisonnettes, le 21 décembre 1823, est né l'entomologiste Jean-Henri Fabre, l'instituteur par excellence de la IIIe République, le scientifique aimé des poètes ! Enfant, sous la lumière de son Languedoc natal, il s'éveille à la nature et, en autodidacte, avec pour tout manuel un abécédaire illustré d'animaux, il s'aiguise le regard et observe la faune et la flore. Ce regard affuté ne le quittera plus. D'abord instituteur, puis enseignant de physique-chimie, il doit démissionner de l'Instruction publique après avoir été accusé d'immoralité. Son crime ? Avoir expliqué à des jeunes filles comment se reproduisent les fleurs. A partir de ce moment, il se consacre à ses recherches et à l'écriture, devenant le plus célèbre écrivain pédagogue de son temps. A l'occasion de son bicentenaire, Henri Gourdin nous narre avec verve, force anecdotes et textes de Fabre à l'appui, celui que Darwin appelait "l'observateur inimitable" .