Portraitiste malien du XXe siècle, Seydou Keïta est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands photographes contemporains. En 1935, de retour d’un séjour au Sénégal, son oncle lui offre son premier appareil photo, un Kodak Brownie : Keïta, alors âgé de quatorze ans, commence à photographier ses proches avant d’acquérir un appareil à chambre 13 x 18. Il ouvre son studio en 1948 et se spécialise dans l’art du portrait en noir et blanc. Rapidement, sa maîtrise de la technique et son sens esthétique l’imposent comme portraitiste, et le Tout-Bamako se presse chez lui : on vient se faire photographier seul, en couple, en famille ou en groupe. Installant ses modèles devant des tissus, l’artiste travaille la mise en scène de ses prises de vue : ajustant les poses, prêtant pour l’occasion vêtements, bijoux ou accessoires, il cherche à donner la plus belle image de ses clients. Jusqu’à l’indépendance du Mali, en 1960, Seydou Keïta a réalisé plusieurs milliers de portraits de ses concitoyens : aussi ses photos constituent-elles en cela un témoignage unique sur la société malienne des années 1950. Cette grande exposition monographique permet de, saisir, à travers plus de deux cents photos, l’oeuvre d’un des grands talents de la photographie africaine.