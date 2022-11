Les cycles du temps - Mythes et évolution du monde. Un message des Anciens sur les origines du temps

Ce livre ouvre la porte des connaissance mystérieuses depuis l'époque de nos Anciens. Il invite à visiter le sens caché derrière des apparences d'allure anodine. Ce livre ouvre la porte des connaissance mystérieuses depuis l'époque de nos Anciens, pour en extraire la richesse d'une interprétation très plausible, qui donne à penser et qui laisse ouverte la voie de la réflexion à travers des recherches scientifiques enrichies de l'imagination de l'auteur. Une nouvelle grotte a été découverte en Dordogne, couverte de décorations rupestres. Traces d'une civilisation ancienne porteuse d'un message. Lequel ? D'autres découvertes suivent à Périgueux, à Bordeaux ou à Paris. L'auteur nous emmène dans divers lieux de France mystérieux, et à visiter. Il nous conduit également au sein d'une communauté d'Aborigènes en Australie à Alice Springs et chez les Inuit du Grand Nord canadien dont à Québec. Les scientifiques vont tenter de comprendre ce que signifient ces signent du paléolithique. S'agit-il d'un véritable message pour les générations futures ? Nous visiterons des régions, des endroits qui intriguent, et tant les mythes originels relatifs à la création et à l'origine du temps, que des éléments curieux à la frontière entre l'anthropologie et la physique, et la science-fiction, à travers les cycles du temps. Tout commence à Vézère. Une enquête temporelle, historique et riche de sa fécondité, a priori humaine. L'auteur part du réel pour imaginer le sens de ce temps qui égrène nos peuples, nos vies et leurs cycles. Cet ouvrage va au-delà de l'horloge que nous avons sous les yeux en observant les étoiles et le soleil levant. Il plonge dans la signification profonde du temps depuis sa nuit dans l'univers et les sagesses ancestrales lointaines.