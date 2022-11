A ton tour. Le guide ultime des meilleurs tours de magie - En pas à pas 50 tours de magie

"Ce livre est celui que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la magie" Avec plus de 1 Milliard de vues sur les réseaux sociaux, Maxime Tabart a réussi à s'imposer comme le magicien le plus doué de sa génération. Dans ce livre, il t'apprend, entre autres, à tordre une cuillère par la force de l'esprit, lire dans les pensées, voyager dans le temps grâce à ton téléphone, faire voler un verre ou découper une banane sans la toucher au fil de près de 50 tours incroyables. En suivant les indications précises fournies et à force de travail, vous pourrez enchanter votre public en toutes occasions : à une fête, au cinéma, pendant un date, dans la cour de récréation etc. En bonus : - L'histoire de la magie - Les trucs et astuces de Maxime en vidéos - Des photos décomposées en pas à pas Maxime Tabart c'est le magicien qui a piégé Kylian Mbappe, Rihanna, The Weeknd, Maluma, Kendall Jenner, Dj Snake, Mick Jagger, Thomas Pesquet et tes stars préférées A ton tour !