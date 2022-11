50 questions d'économie pour tout comprendre et penser par soi-même

Doit-on s'habituer à la flambée des prix de l'énergie ? Y a-t-il trop de fonctionnaires ? Les laboratoires pharmaceutiques s'engraissent-ils sur le dos des malades ? Le revenu universel est-il une bonne idée ? Quand est-ce qu'on se débarrasse des paradis fiscaux ? Faut-il vraiment réformer les retraites ? Les immigrés coûtent-ils trop cher ? Voici quelques-unes des 50 questions qui jettent un pavé dans la mare de l'économie ! Chiffres, explications et arguments à l'appui, ces sujets épineux sont décortiqués, pour vous aider à comprendre les mécanismes de l'économie, mais aussi à combattre les idées reçues et à vous forger votre propre opinion éclairée. Vous allez également découvrir qu'il n'y a pas de fatalité, et que pour chaque problème, il existe des solutions. Il est temps de faire preuve d'imagination. On peut inventer des politiques économiques à la hauteur de l'urgence écologique. On peut changer notre modèle de consommation, prendre soin de nos anciens et des plus jeunes, préserver nos biens communs... Ecologie - Jeunesse - Santé - Travail - Crises - Dépenses publiques - Fiscalité - Concurrence - Inégalités sociales