Le pouvoir de la bonté

"Oui, on peut changer le monde. Si chaque individu s'efforce de faire le bien autour de lui, si les dirigeants oeuvrent pour la paix et la sauvegarde de l'environnement, alors le monde aura un autre visage. La clé de tout changement figure en nous-mêmes : nous détenons le potentiel d'amour susceptible d'embellir notre jardin, notre pays, et même notre planète". Sa Sainteté le Dalaï-Lama La bonté est le fondement majeur de la philosophie et de l'action politique du dalaïlama. Une valeur universelle qui transcende les particularités culturelles. Au fil des textes et des entretiens rassemblés dans cet ouvrage, le dalaï-lama dévoile les différentes facettes de sa conception de la bonté : questions métaphysiques, politiques, considérations pratiques...