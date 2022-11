Ces liens qui nous font vivre

Nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. Avancer ensemble nous rend plus heureux et plus à même de faire face aux difficultés de la vie. Recevoir et accorder du soutien sont autant d'occasions de resserrer les liens, et cet échange est bénéfique tant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. L'interdépendance positive contribue à donner du sens à notre existence et favorise la relation avec les autres. La conscience d'être interdépendants facilite l'engagement et rend la vie sur cette planète plus belle. Un livre qui nous aide à nous rapprocher les uns des autres, à resserrer nos liens. Un livre utile et concret pour le couple, l'éducation de nos enfants, les relations amicales et professionnelles. Rébecca Shankland est professeure de psychologie à l'université Lumière-Lyon-II, membre de l'Institut universitaire de France, chercheuse au laboratoire DIPHE (Développement, Individu, Processus, Handicap, Education), spécialiste du développement des compétences socioémotionnelles.