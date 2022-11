Mars Terre. Destins croisés

Le 20 juillet 1976, à 11h53, la sonde américaine Viking 1 se pose sur le sol martien et envoie la première photo de la planète. Surprise ! Sa couleur ocre et ses formations géologiques rappellent les régions désertiques terrestres. La Terre et Mars seraient donc soeurs ? Intrigués, les scientifiques multiplient dès lors les missions à l'assaut de Mars. Ce qu'ils découvrent est fascinant. Si Mars est aujourd'hui un monde hostile, elle fut, il y a très longtemps, presque la soeur jumelle de la Terre. Ce livre raconte aussi comment Mars pourrait nous aider à mieux comprendre notre planète et à percer les secrets de l'apparition de la vie. Au-delà, son destin tragique nous donne une raison de plus pour préserver les équilibres naturels de notre planète.