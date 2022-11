Les lutins ont préparé une bûche au chocolat pour le père Noël. Ils la posent sur le rebord de la fenêtre pour la faire refroidir, et la voilà qui roule, roule et s'en va sur le chemin... Un conte de Noël original "Roule, roule, bûchette ! ", c'est un conte de Noël drôle et original, dans lequel on suit les aventures rocambolesques d'une bûchette. Une fabrication solide Du papier indéchirable et un petit format en font un livre facile à emporter partout.