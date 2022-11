Le maître anarchiste, Itsuo Tsuda. Savoir vivre l'utopie

Un livre très instructif. La vie d'un véritable maître libertaire, un modèle pour appliquer la sagesse-pratique du Tao dans nos vies quotidiennes. Refusant son destin familial de patriarche colonisateur en Corée dans les années 1920, Itsuo Tsuda plonge dans le milieu intellectuel anarchiste à Shanghaï et à Paris. La 2e guerre mondiale le force à rentrer au Japon où il rencontre le fondateur de l'Aïkido, Maître Ueshiba, et le fondateur du Seitan - Le mouvement régénérateur, Me. Noguchi. Dans les années 1960 il retourne à Paris où il enseigne l'art de respirer, de maîtriser son énergie vitale (ki) et d'agir à partir de sa propre intention. Cet essai est la preuve d'une transmission réussie : l'auteure, fille d'un des premiers disciples d'Itsuo Tsuda et enseignante d'Aïkido dans cette lignée, nous dessine une belle vision pour notre société, pour notre vie en couple et en famille. Emanciper les femmes et les hommes, retrouver une véritable liberté et un modèle de vie sain et équilibré.