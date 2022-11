The Ice Guy & The Cool Girl Tome 3

Himuro, descendant moderne d'une femme des neiges, est collègue avec la gentille et discrète Fuyutsuki. Lors d'un voyage au ski, Himuro réussit progressivement mais sûrement à se rapprocher de celle qu'il aime. Au fur et à mesure du temps passé ensemble, leurs souvenirs s'accumulent, tout comme leurs sentiments... The Ice Guy & The Cool Girl est un manga publié originellement sur le compte Twitter de Miyuki Tonogaya. Grâce à son dessin magnifique et à ses personnages charismatiques, la mangaka nous offre une romance aussi chaleureuse que mignonne.