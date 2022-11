" Cette comédie romantique qui prend place dans un petit village anglais à l'approche de Noël constituera la tasse de thé absolue pour les fans de Marian Keyes ou d'Helen Fielding. " Library Journal Un homme, c'est comme un supplément en option ; on ne doit en prendre un que lorsque c'est bénéfique. C'est comme ne pas se servir d'une quatrième assiette dans un buffet à volonté. Ce n'est pas parce que c'est là, disponible, qu'on en a besoin. Kate Turner est une célibataire heureuse. Depuis qu'elle est revenue vivre dans le village de Blexford, elle ne pense plus à l'amour et passe tout son temps libre à faire des pâtisseries pour le café de son ami d'enfance, Matt. Quelques semaines avant les fêtes, sa meilleure amie la presse de s'inscrire à une nouvelle appli de rencontres, Coup de foudre qui garantit de trouver l'âme soeur en 12 rendez-vous avant Noël. Kate se lance dès lors dans l'aventure avec amusement. Mais au fur et à mesure des rencards, elle en apprend davantage sur les hommes, ainsi que sur elle-même. Alors que le grand jour approche, elle s'interroge : est-ce vraiment la saison de l'amour, ou vivra-t-elle le Noël le plus froid qu'elle ait jamais connu ? " S'il vous faut un coup de pouce pour entrer dans l'esprit des fêtes, ce livre est fait pour vous... Cette lecture est pleine d'humour, de romance et de magnifiques descriptions des traditions de Noël dans un village anglais. " Good Housekeeping " Brillant et romantique ! " My Weekly " Les 12 Noëls de Kate est le livre idéal pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une délicieuse romance de fin d'année. " PopSugar