Haute tension. Dessins impertinents 2022

Une année s'est écoulée et nous laissons enfin le Covid derrière nous. On se remet à organiser nos vacances, nos voyages... On oublie les inondations, le soleil revient et Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. L'inflation flambe, les oeufs en chocolat fondent. Les centrales nucléaires ferment et le prix de l'énergie s'envole. Retrouvez ici le douzième album de Sondron, rempli des meilleurs dessins qui ont fait l'actualité de cette année 2022, une compilation de rires et de joies, mais aussi de réflexion et d'émotion. De la guerre à la crise énergétique, des personnalités décédées aux présidentielles françaises, du Covid à la Variole du singe, une année décidément sous Haute tension !