Macrocosmos

Qui n'a jamais rêvé de se miniaturiser pour explorer le monde fascinant des insectes et autres toutes petites bestioles ? Vingt-cinq ans après la sortie du film Microcosmos, vu en salle par plus de 4 millions de spectateurs, et récompensé par de nombreux 'César', une nouvelle vision du monde animal minuscule s'impose, grâce à la technologie. Partez à la découverte de ces mini-monstres à la beauté saisissante grâce à de magnifiques photographies prises au microscope électronique (X 2000) et laissez-vous impressionner par leur complexité, leur précision et leurs exceptionnelles capacités, décrites dans les courts textes de commentaire. Araignées, cafards, chenilles... les stars sont de retour et n'ont pas fini de vous épater !