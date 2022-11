Putain de chat L'intégrale

Vous aimez les chats ? Ils sont mignons, joueurs et espiègles, et leurs yeux sont remplis de malice quand ils vous réclament une caresse ou des croquettes. En apparence seulement, car un funeste dessein les ronge au plus profond de leur âme et seul votre malheur les intéresse. Au péril de sa vie, Lapuss' vous dévoile enfin ce qu'il se passe dans la tête de l'animal le plus maléfique de la création : le chat. Faites attention à vous !