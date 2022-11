Remarquable par sa voix rauque et ses textes nébuleux, Alain Bashung occupe une place à part dans le panthéon du rock français. De son vivant paraissent 14 albums studios - il faut attendre le deuxième disque et son mythique "Gaby oh Gaby" (1980) pour que le phénomène Bashung embrase les ondes et ne les lâche plus depuis. Qu'on plane dans les Vertiges de l'Amour, qu'on Ose avec Joséphine ou qu'on Mente la Nuit, la musique de Bashung continue de bercer nos vies. A égalité avec Matthieu Chedid, il est le chanteur le plus primé aux Victoires de la musique. Alain Bashung restera, pour toujours, plus immortel que nous. De traversées du désert aux tournées de folies, d'errances en succès, découvrez la vie d'Alain Bashung dans ce Docu-BD passionnant.