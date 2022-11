Monde(s) N° 22, novembre 2022 : Le Vatican, acteur global au XXe siècle. Le tournant des années Pie XII (1939-1958)

En dépit de la sécularisation des sociétés occidentales, le Vatican, centre du catholicisme, exerce une fascination certaine : l'ampleur de son patrimoine artistique attire des multitudes de touristes, les papes - sur la place Saint-Pierre ou en voyage - déplacent les foules pèlerines, les conclaves, avec leur cérémonial centenaire, provoquent des afflux de journalistes du monde entier qui se livrent à de complexes paris sur les "papabili" . Au-delà de ce folklore attractif et vendeur, si le Vatican apparaît comme un acteur non négligeable du monde contemporain, c'est grâce à son activité internationale, régulièrement sensible dans l'actualité. Enracinée dans une histoire plusieurs fois centenaire, la diplomatie vaticane à la période contemporaine reste paradoxalement rarement prise en compte par l'histoire internationale. En effet, les importants renouvellements de ce champ de recherche depuis une quarantaine d'années, permis par les ouvertures successives des fonds de pontificats de plus en plus récents, sont peu diffusés hors du cercle des spécialistes, surtout italiens ou italophones, des questions religieuses. Il s'agit pourtant d'une historiographie éminemment globale, permettant de pratiquer de multiples jeux d'échelles et des croisements disciplinaires. Les archives de cette institution mondiale, très bien conservées, sont considérables et souvent incontournables pour aborder les grands conflits mondiaux mais aussi les situations locales sur les différents continents, où le Saint-Siège est directement sollicité comme médiateur ou bien dont il reçoit les informations des fidèles présents sur place. L'ouverture des archives du pontificat de Pie XII (1939-1958), longtemps attendue par les chercheurs du fait des enjeux liés à la Seconde Guerre mondiale, est ainsi l'occasion de faire davantage connaître ce champ de recherche et d'en souligner les pistes de travail pour l'histoire internationale, en abordant tant les répertoires d'intervention diplomatique de cet acteur religieux que la façon dont ses archives nous renseignent sur l'histoire politique et culturelle transnationale.