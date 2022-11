Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe N° 79/2022 : L'actualité des médiations thérapeutiques

Si les groupes à médiation ont connu, ces vingt dernières années, un succès croissant, ce n'est pas un effet de mode, mais au contraire la manifestation patente de leur efficience thérapeutique. Qu'il s'agisse de groupes centrés sur la corporéité ou s'appuyant sur des supports artistiques, de groupes fondés sur une participation animale ou sur des registres virtuels, le sens est le même, c'est-à-dire le recours à une expressivité et à une matérialité afin de venir étayer un psychisme défaillant. La question se pose aujourd'hui de savoir évaluer ces effets thérapeutiques à l'aune de la conception psychanalytique de la groupalité psychique. Trois dimensions essentielles sont à prendre en considération pour éclairer les processus mobilisés au sein d'une telle dynamique. Il convient d'abord de s'interroger sur l'évolution des liens intersubjectifs face à la nature propre de l'objet médiateur choisi et sur la résonance émotionnelle individuelle et groupale de telles relations. Il s'agit ensuite de savoir saisir les changements qui s'opèrent au sein des groupes, en fonction de l'âge et du type de psychopathologie rencontré. Enfin, la pertinence des groupes engagés est à comprendre avec la présence décisive des enveloppes institutionnelles qui assurent une fonction contenante globale nécessaire à la mise en oeuvre efficiente des groupes à l'intérieur des équipes soignantes. La créativité des thérapeutes est également essentielle.