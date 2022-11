Sur le terrain avec les Gilets jaunes. Approche interdisciplinaire du mouvement en France et en Belgique

Cet ouvrage interdisciplinaire (science politique, sociologie, anthropologie, sociolinguistique, histoire) analyse de manière croisée les mouvements des Gilets jaunes français et belge sur deux années. A travers entretiens, corpus d'images, "portraits" de manifestants, ce livre explore deux tensions principales. La première est engendrée par un nouveau type de mobilisations qui se déroulent en dehors des institutions : les Gilets jaunes bousculent les catégories d'analyse classiques, les formes de mobilisation traditionnelles (notamment syndicales) et les consensus existants sur le système politique. La seconde tension se situe entre les aspirations et le travail réel de renouvellement démocratique portés par le mouvement et le déploiement d'une répression judiciaire et policière inégalée. Cette mobilisation est enfin replacée dans le contexte des politiques d'austérité mises en oeuvre au sein de l'Union européenne et dans celui des luttes sociales contemporaines sur les autres continents, nées de la "dépossession" des travailleurs de leurs conditions de vie et d'existence du fait de politiques publiques favorisant une mondialisation ravageuse.