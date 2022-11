Ferrari Maserati. Le duel

Quand les deux frères ennemis de Modène et Maranello se rencontrent... On ne peut évoquer Maserati sans parler de sa rivale de toujours, Ferrari. Cet ouvrage propose ainsi d'opposer et comparer ces deux légendes italiennes en racontant leurs sagas qui sont indissociables. Nés tous les deux au début du XXe siècle, les deux meilleurs ennemis de Modène connaissent une trajectoire assez similaire. L'industrie automobile italienne connaît une sorte d'âge d'or au cours des années 1950 à 1970 et c'est pendant cette période que ces deux fabuleuses légendes s'épanouissent. Les deux marques se livrent à une concurrence acharnée dans tous les domaines : les voitures de grand tourisme rivalisent sur les plans du style, de la technique et des performances ; sur le front du sport, elles s'opposent en endurance et en Formule 1. Le déroulement de leurs histoires conjointes est ponctué par 20 face-à-face ou " duels " permettant de passer en revue les principaux modèles culte des deux labels en les étudiant et en comparant leurs caractéristiques techniques. En annexe, un inventaire détaille tous les modèles existants des deux marques. Serge Bellu, spécialiste de l'histoire de l'automobile, signe ici un ouvrage superbement illustré sur l'histoire de ces deux marques italiennes mythiques.