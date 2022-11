Good Time Music et décibels... Que ce soit sur disque ou sur scène, AC/DC crée l'événement depuis 50 ans. Menée par un éternel collégien en culotte courte, un surdoué à la guitare doublé d'une spectaculaire bête de scène, la formation australienne joue une musique qui donne envie de se déchaîner. Ce n'est plus vraiment du blues rock, ce n'est pas non plus du heavy metal, c'est tout simplement du AC/DC - et c'est énorme. Ce livre célèbre un demi-siècle de AC/DC. Il revient sur un formidable parcours qui a commencé en 1973 et qui se poursuit aujourd'hui : les premiers pas dans les clubs de Sydney avec le chanteur Dave Evans, la création du style AC/DC avec Bon Scott au chant, Angus et Malcolm Young aux guitares, Mark Evans puis Cliff Williams à la basse et Phil Rudd à la batterie, enfin, la consécration planétaire avec Brian Johnson et avec Back In Black, l'un des albums les plus vendus de toute l'histoire de l'industrie du disque. Récit biographique, focus sur les concerts, immersion dans les albums et les titres majeurs, anecdotes et moments incontournables, AC/DC, le groupe, les albums, la musique nous plonge au coeur d'une exaltante aventure, illustrée de documents saisissants, cultes, rares ou inédits. C'est un hommage en 288 pages qui s'adresse aux fans comme à ceux qui veulent découvrir l'un des groupes les plus singuliers du rock. Un groupe qui se situe quelque part entre les Rolling Stones et Metallica !