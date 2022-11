Fool Night Tome 3

Dans un futur lointain, un épais nuage a recouvert la Terre et l'a plongée dans l'obscurité. Dans ce contexte, un nouveau procédé qui permet de transformer les hommes en plantes voit le jour : la transfloraison. La métamorphose dure deux ans, à l'issue de laquelle les bipèdes deviennent des végétaux nommés sanctiflores. Toshiro, le héros, se sent écrasé par la pauvreté et choisit de se faire transflorer. Alors qu'il a décidé de consacrer les dernières années de vie pour acquérir une forme de richesse intérieure, il doit faire face à une inquiétante sanctiflore, capable de continuer à se déplacer même si sa mutation est complète. La créature agresse Yomiko, l'amie d'enfance de Toshiro...