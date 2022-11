La physique en applications. PC-MP-MPI-PSI-PT. 140 problèmes corrigés contemporains

Cette deuxième édition reprend les éléments clés qui ont fait le succès de la première édition en proposant des problèmes originaux contextualisés du monde de la recherche, de l'industrie et de la vie quotidienne : Environ 140 problèmes corrigés en détail (dont de nombreuses nouveautés) proposent au lecteur un vaste tour d'horizon de la physique actuelle. Conforme aux nouveaux programmes des classes préparatoires aux grandes écoles, cette deuxième édition intègre en particulier les capacités numériques avec le langage Python au travers de nombreuses applications. Cet ouvrage s'adresse principalement aux étudiants de classes prépa PC/PC. Mais aussi aux étudiants et enseignants des filières MP/MP, MPI-/MPI, PSI/PSI et PT/PT