Lavaur (ned). Capitale du pays de Cocagne

Tout en conservant son identité de ville d'art et d'histoire, Lavaur est aujourd'hui en plein renouveau, comme en témoignent l'évolution démographique récente - dépassement du seuil des 10 000 habitants - et la hausse constante de la fréquentation touristique. Lavaur, "ville à la campagne" aux portes de Toulouse mais aussi capitale du Pays de Cocagne, charme par la richesse de son patrimoine et de son terroir, entre montagne Noire, vignoble de Gaillac et bastides albigeoises.