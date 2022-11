Ce livre mûrit depuis maintenant quelques années. Un livre témoignage d'un parcours, mais aussi d'une époque. Fifou y a compilé son histoire, des making-of de visuels cultes, des photographies inédites et intimes en plus de 550 pages. Il raconte son histoire, à travers la plume du journaliste Bastien Stisi, pour créer le premier véritable beau livre sur le rap, populaire et iconique pour les passionnés d'images et de musique. La couverture a été illustrée par la flamboyante Malika Favre et la préface par l'artiste Oxmo Puccino, le tout sous l'oeil aiguisé de Mouloud Achour.