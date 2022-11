Seule face aux menaces ; Etrange dispartion

Seule face aux menaces, B. J. Daniels Une propriété immense, une superbe demeure victorienne... Pourquoi Laura Beaumont a-t-elle légué son domaine à Dulcie alors qu'elles ne se connaissaient pas ? A Whitehorse où celle-ci est venue chercher des réponses à ses questions, elle n'est visiblement pas la bienvenue. En témoigne le silence dans lequel tous semblent s'être enfermés. Tous, sauf Russell Corbett, son plus proche voisin... Etrange disparition, Karen Whiddon "Tu me manques, Zoe. J'ai vraiment besoin de toi". Ces mots - les derniers qu'elle ait échangés au téléphone avec Shayna, sa meilleure amie -, tournent en boucle dans l'esprit de Zoe. Depuis, Shayna a disparu. Zoe décide de se lancer sur sa piste et revient dans leur ville natale. Cette ville qu'elle a quittée cinq ans plus tôt pour fuir Brock McCauley, son fiancé d'alors. Romans réédités