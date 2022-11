Pour protéger son enfant ; Cet inconnu dans la nuit

Pour protéger son enfant, Carla Cassidy Fuir... Mettre le plus de distance possible entre elle et le père de son fils... Depuis des mois, Trisha et Cooper, son petit garçon de trois ans, vont de ville en ville pour échapper à Franck, l'ex-mari de Trisha, un homme possessif et violent. A Bitterroot, petite ville de l'Oklahoma où elle a posé ses bagages, Trisha fait la connaissance de Dusty, un séduisant rancher qui lui redonne le goût de vivre... Cet inconnu dans la nuit, Angi Morgan "Je ne vous kidnappe pas, Kenderly, je vous sauve la vie" ... Au bord de la crise de panique, Kenderly Tyler se demande quelle mouche l'a piquée de monter ainsi sur la moto d'un inconnu. Certes, c'est grâce à lui qu'elle vient d'échapper à l'homme qui a tué sous ses yeux les deux clientes qu'elle était en train de coiffer, mais peut-elle réellement faire confiance à ce prétendu chevalier servant ? Romans réédités