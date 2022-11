Sous le signe de l'angoisse ; Un protecteur au regard clair

Sous le signe de l'angoisse, Jennifer D. Bokal Tandis que Luis, son coéquipier, protecteur et vigilant, lui montre le demi-billet de deux dollars qu'il vient de trouver sur un homme, mort dans des circonstances suspectes, Julia sent l'angoisse la submerger. Car elle connaît cette signature. C'est celle de Darcy Owens. Darcy, la tueuse en série qui croupit en prison. Darcy qui signe ses crimes à distance et qui, de toute évidence, vient de tuer par procuration... Un protecteur au regard clair, Beth Cornelison Glacée d'effroi, Carrie sent sur elle le regard narquois de son mari violent. Ainsi, en dépit de tous ses efforts, Joseph l'a retrouvée... Pire encore, il s'est inscrit au raid de découverte auquel Luke, le rancher au regard clair chez qui elle s'est réfugiée, l'a convaincue de participer. Un raid durant lequel Joseph aura, sans nul doute, mille occasions de la piéger pour la forcer à le suivre...