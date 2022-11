Le héros. The Forever Marked

Un amour dévastateur peut-il s'apprivoiser ? Hyde n'a jamais voulu blesser son amie Remy. Depuis toujours, il n'a qu'un souhait : protéger cette jeune fille hypersensible qu'il a longtemps considérée comme sa petite soeur ; mais qui, malgré lui, le met sur un piédestal. Aussi, quand l'occasion se présente de s'engager dans l'armée, il la saisit. Mieux vaut mettre entre eux de la distance, même si ça lui coûte. Pourtant, après cinq ans passés en mission, et alors que sa situation a bien changé, il doit se rendre à l'évidence : Remy n'a jamais quitté ses pensées. Il lui faut la retrouver. Remy aurait voulu ne jamais revoir Hyde. Depuis qu'il est parti en lui brisant le coeur au passage, elle a pu se reconstruire et apprendre à vivre avec ses émotions si extrêmes. Mais voilà que le retour de Hyde à Denver menace cet équilibre si fragile. Alors, même s'il insiste aujourd'hui pour se rapprocher d'elle, même si son corps sculpté par sa vie de soldat est plus irrésistible que jamais, Remy n'est pas prête à mettre à nouveau son coeur en péril. D'autant que Hyde ne revient pas seul. . . il est désormais le papa d'une petite fille. À propos de l'autrice Tout comme les personnages de ses romans, Jay Crownover est une grande amatrice (et collectionneuse !) de tatouages. Lorsqu'elle a pris conscience qu'elle ne deviendrait pas la rock star qu'elle rêvait d'être, elle a décidé d'embrasser son autre passion : l'écriture. Très vite remarquée et couronnée par les lecteurs et les critiques, elle fait aujourd'hui partie du top du New York Times et d'USA Today.