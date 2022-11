La fougue d'un baiser ; Ce secret à conserver

La fougue d'un baiser, Susan Carlisle Le Dr Ellen Cox vient de lui voler un baiser alors qu'ils sont cernés par des narcotrafiquants en plein milieu de la jungle sud-américaine ! D'abord estomaqué, Chance est vite conquis par cette fougue nouvelle. Car, depuis qu'il a rencontré Ellen, celle-ci s'est toujours montrée si maniérée qu'il avait l'impression d'avoir affaire à une bimbo égocentrique. Se pourrait-il alors que, sous ses airs superficiels, Ellen cache une femme bien plus sensible ? Ce secret à conserver, Janice Lynn Le Dr Trace Stevens est de retour à Atlanta... Et il propose à Chrissie de vivre avec lui une nouvelle nuit de passion ! S'il n'a rien perdu de son charme depuis les instants inoubliables qu'ils ont partagés quatre ans plus tôt, pour Chrissie tout a changé. Car quatre ans c'est aussi l'âge de leur fils, Joss, dont Trace ignore l'existence... Romans réédités