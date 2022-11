Un bébé dans leur vie ; L'inconnu de l'Indian Pacific

Série "Rencontres en Australie" - Tome 1 & 2 / 2 Jamais les frères Hollingsworth n'auraient pensé tomber amoureux. Et pourtant... Un bébé dans leur vie, Emily Forbes Sans conteste, Luci se tient face au plus bel homme qu'elle ait jamais vu ! Et, maintenant qu'elle sait que Seb Hollingsworth sera son colocataire pour les deux prochains mois, elle décide de suivre ce que lui dicte son instinct et s'autorise une histoire sans lendemain. De toute façon, Seb ne semble pas vouloir vivre plus qu'une aventure. Mais tout change lorsque Luci, qui se croyait stérile, se découvre enceinte... L'inconnu de l'Indian Pacific, Amy Andrews Pourquoi n'a-t-elle pas demandé son nom au bel inconnu qu'elle a rencontré dans l'Indian Pacific, célèbre et luxueux train, avant de faire l'amour avec lui ? De retour chez elle, Felicity regrette la folle aventure qu'elle vient de vivre. Car, si elle avait su plus tôt que cet homme sexy allait être son futur patron, elle n'aurait pas cédé à la tentation. Reste désormais à travailler aux côtés de Callum Hollingsworth sans se remémorer leurs ébats... Romans réédités