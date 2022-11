Rencontre sous le gui ; Tentation au Colorado ; L'enfant d'un mensonge

Rencontre sous le gui, Maureen Child Comment Joy ose-t-elle lui dire qu'il est temps pour lui d'oublier sa femme et son fils, disparus cinq ans plus tôt ?? Sam ne peut tolérer un tel affront alors qu'il a eu la gentillesse d'accueillir Joy et sa petite Holly chez lui pour leur éviter de dormir dehors. Mais ce qu'il supporte encore moins, c'est de se sentir attiré par Joy... Tentation au Colorado, Barbara Dunlop Seth est l'incarnation du cow-boy ombrageux et, pour Darby, la tentation personnifiée. Mais depuis qu'il a décidé de faire passer un chemin de fer sur ses terres, il est surtout son adversaire. Un adversaire qu'elle est résolue à combattre par tous les moyens possibles. Même si cela implique pour elle d'utiliser celui de la séduction. L'enfant d'un mensonge, Charlene Sands Alex Santiago n'est qu'un mensonge. Lorsque Cara découvre que son fiancé se nomme en réalité Alejandro del Toro, il est déjà trop tard. Car, si leur mariage a pu être annulé de justesse, les conséquences de la trahison d'Alex n'en demeurent pas moins cruelles pour elle. Jamais elle ne lui pardonnera de ternir aujourd'hui le bonheur qu'elle porte en elle... Romans réédités