Prisonniers de la tempête ; Un serment inattendu

- Prisonniers de la tempête, Andrea Laurence : La règle d'or des associées de From this Moment, agence de wedding planner, est simple : rester professionnelles en toute circonstance... même quand le futur époux se trouve être votre ex-petit ami. Briana le sait bien, mais organiser le mariage de Ian lui brise le coeur. En tant que photographe de l'agence, elle s'occupera de la séance photo des fiancés, dans un chalet en montagne ! Hélas, aucun guide n'indique la conduite à tenir lorsque l'on se retrouve piégée par la neige avec l'homme qu'on a toujours aimé... - Un serment inattendu, Andrea Laurence : Amelia doit bien se l'avouer : le dîner des anciens élèves de son lycée ne s'est pas terminé comme elle l'avait prévu ! Elle qui s'attendait à s'ennuyer, la voilà... mariée à Tyler, son meilleur ami de toujours ! Un mariage express à Las Vegas, sur un coup de folie. Depuis, sa vie est chamboulée. Pourquoi Tyler a-t-il disparu aussi brusquement, le lendemain de leur folle équipée ? Et, surtout, comment lui annoncer que leur nuit d'amour n'a pas été sans conséquence ?