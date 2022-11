Irrésistibles retrouvailles ; Une famille pour Merry

Irrésistibles retrouvailles, Yvonne Lindsay Kristin est sous le choc : le nouvel avocat de sa famille n'est autre que Jackson Jones, son premier amour, l'homme qui lui a brisé le coeur onze ans plus tôt ? ! Alors qu'elle voudrait pouvoir célébrer l'hiver et Noël en toute sérénité, la voilà contrainte de travailler en bonne entente avec lui, tiraillée entre son envie de l'affronter et celle de succomber au désir qu'il lui inspire encore, contre toute raison... Une famille pour Merry, Teresa Southwick Merry a trouvé l'emploi idéal. Elle est la nourrice de Wren, une adorable petite fille de six ans. Son seul problème : elle est attirée par Hunter, le père de l'enfant. Si elle parvient peu à peu à faire fondre le coeur de cet homme ombrageux en remplissant sa maison de biscuits, de couronnes de gui et de l'esprit de Noël, elle doit se montrer prudente. En effet, bien qu'elle n'ait aucun avenir avec Hunter, elle se prend à rêver d'appartenir à sa famille...