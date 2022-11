Promise à un prince scandaleux

Série " "Les milliardaires de Grey Manor" - Tome 2/3 Après avoir connu l'enfer, les orphelins de Grey Manor conquièrent le monde... et les femmes ! Un mariage arrangé ? Stupéfaite, Serena de La Roccia découvre que, pour monter sur le trône et maintenir la paix dans son pays, elle doit épouser un prince inconnu auquel elle est promise depuis toujours. Bien que révoltée par cette alliance d'un autre âge, elle se rend à Londres pour apprendre à Alejandro Castelli qu'ils sont liés par un secret d'Etat. Or cet homme d'affaires, insupportable et scandaleux, ignore tout de son statut royal et refuse même de l'écouter. Jusqu'à ce que Serena décide de le séduire...