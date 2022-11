Médecins des Alpes ; Un si doux remède

Médecins des Alpes, Louisa George Abandonnée par son fiancé devant l'autel, elle ne veut plus entendre parler d'amour ! Pourtant, dans ce décor de Noël digne d'une carte postale, elle a toutes les peines du monde à ignorer les sentiments que son nouveau patron lui inspire. Matthieu LeFevre est l'homme idéal, et bientôt Rachel cède à la tentation entre ses bras - au risque d'avoir le coeur brisé... Un si doux remède, Marion Lennox Un an plus tôt, Jenny était médecin urgentiste à Sydney. Devenue la tutrice de ses trois neveux orphelins, elle mène aujourd'hui une existence âpre et solitaire sur une île australienne, auprès de ces enfants dont elle a la charge mais qui la tiennent à distance en raison de leur chagrin. Alors que Jenny s'efforce de leur apporter l'amour dont ils ont besoin, un mystérieux naufragé prénommé Silas débarque dans leur vie...