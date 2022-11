L'amour pour les fêtes. Noël magique ; Tendres retrouvailles à Noël ; Pour Noël, pour toute la vie

Noël magique, Laura Iding En cette période de Noël qu'il déteste, Mitch a néanmoins deux motifs de se réjouir : son engagement au Trinity Medical Center et sa rencontre avec Dana, une jeune infirmière au sourire lumineux. Mais lui qui est tellement terrifié à l'idée de s'attacher à quelqu'un, n'a rien à offrir à une femme, sinon une aventure sans lendemain. Pourtant, il se prend à rêver... Tendres retrouvailles à Noël, Alison Roberts En accompagnant sa nièce aux urgences, Gemma ne s'attendait pas à revoir Andy. Quelle malchance qu'il soit justement le pédiatre de garde, ce soir ! Après tout ce qu'ils ont vécu ensemble... Pourtant, Gemma ne peut s'empêcher d'être bouleversée face à lui... D'autant qu'Andy la regarde avec une infinie tendresse... Serait-il possible qu'ils s'aiment encore ? Pour Noël, pour toute la vie, Caroline Anderson En faisant sa réservation, Kate n'aurait pas imaginé que le personnel de l'hôtel puisse commettre un tel impair. Malgré elle, la voilà logée dans la même suite que... Oliver. Son mari qu'elle a quitté il y a cinq ans sans oser s'expliquer. Car comment lui faire comprendre qu'elle partait parce qu'elle l'aimait - et qu'elle l'aime encore aujourd'hui ? Romans réédités