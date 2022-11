Le plus beau des cadeaux. La promesse de Noël ; Un si merveilleux cadeau ; Bébé-surprise

La promesse de Noël, Yvonne Lindsay Quand elle découvre qu'elle attend un enfant de Connor Knight, Holly est effondrée : même si elle est amoureuse de son patron depuis des années, elle n'aurait jamais dû se laisser aller entre ses bras lors de la fête de Noël. Car elle sait bien que Connor ne verra jamais rien d'autre en elle qu'une assistante, et que la nuit de passion qu'ils ont partagée ne signifie rien à ses yeux... Un si merveilleux cadeau, Connie Cox Désirée est ravie : elle va travailler au cabinet médical de Piney Wood ! En revanche, elle ignore comment son nouveau patron, le Dr Hart, réagira lorsqu'il apprendra qu'elle est enceinte. Dans le doute, mieux vaut lui cacher son état. Sauf qu'à son arrivée, elle découvre qu'elle va devoir cohabiter avec lui. Dans ces conditions, son secret risque d'être dévoilé beaucoup plus tôt que prévu... Bébé-surprise, Day Leclaire Lorsqu'elle découvre un nourrisson devant sa porte, à la veille de Noël, Carrie est à la fois émue et désemparée. Mais elle sent bientôt la colère la gagner en apprenant que le véritable destinataire de ce "cadeau" anonyme n'est autre que Chaz, son voisin et ex-fiancé, avec qui elle vient de rompre après un an de passion... Romans réédités