Charmée par son rival ; Le premier Noël de son fils

Charmée par son rival, Cat Schield Nolan Thurston, son pire ennemi, est de retour à Royal... Pour Chelsea, c'est l'occasion de le charmer afin de lui soutirer des informations au sujet du conflit financier qui oppose leurs familles depuis toujours. Ainsi, elle prouvera à son père qu'elle est la digne héritière du ranch familial ? ! Mais, alors qu'elle se rapproche de Nolan, Chelsea sent naître de tendres sentiments pour lui et s'interroge. Une relation est-elle seulement possible entre elle et son rival ?? Le premier Noël de son fils, Christine Rimmer Karin refuse d'épouser Liam uniquement pour le bien de leur bébé à naître ? ! Elle souhaite une relation amoureuse véritable et durable, pas une union de convenance. Aussi s'est-elle montrée très claire avec Liam : il devra lui prouver qu'il partage les sentiments qu'elle éprouve pour lui, s'il veut une famille pour le premier Noël de leur fils...