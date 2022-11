Un père en prison, une enfance irlandaise sous le feu des attentats... Michael Forsythe n'a pas vingt ans lorsqu'il doit s'expatrier à New York. Petit criminel irlandais devenu tueur professionnel, il doit lutter pour survivre, car tout ce qui l'entoure - le milieu naturel, les êtres humains - se montre hostile. Un rythme endiablé, des dialogues qui font mouche, un humour coriace : Adrian McKinty, qui s'est aujourd'hui imposé dans le paysage littéraire anglophone comme un auteur incontournable, proposait déjà aux lecteurs, à ses débuts, l'un des héros les plus mémorables de toute la littérature noire. Par l'auteur du best-seller La Chaîne : Un chef-d'oeuvre. Don Winslow. Cette histoire cauchemardesque est incroyablement originale et dynamique. Elle vous obsédera longtemps. Stephen King. Ce volume contient : A l'automne, je serai peut-être mort Le Fils de la mort Retour de flammes (inédit poche)