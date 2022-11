Les 100 films coups de coeur à avoir vus avant 10 ans

Le cinéma est un fabuleux vecteur de rêve et d'émotion, mais aussi un formidable outil d'éveil. Pourtant il n'est pas toujours facile, en tant que parent, de faire un choix pour ses enfants tant l'offre est étendue ! A quel âge leur montrer tel ou tel film qui nous a fait rire, pleurer, sursauter, et surtout rêver ? A côté des superproductions, quels petits chefs-d'oeuvre méconnus découvrir en famille ? Quel long-métrage pour les ouvrir au monde, attiser leur curiosité ? pour leur parler de la tolérance, du courage, et même aborder des réalités telles que le deuil, l'abandon, la maltraitance... ? Comment éveiller sans effrayer ? Laurie Cholewa a sélectionné avec soin 100 films, comédies musicales, films d'animation et même documentaires pour faire vivre à nos enfants ce qui nous a marqués, pour découvrir ou redécouvrir ensemble le meilleur du cinéma ! S'il ne fallait en choisir que 100, ce seraient ceux-là ! Une sélection coups de coeur (culturels, esthétiques ou pédagogiques) qui s'est faite main dans la main avec deux pédopsychologues, Aurélie Callet et Clémence Prompsy. Avec un regard avisé, elles mettent en lumière les thématiques des films dont on pourra discuter en famille, et alertent si nécessaire (scènes effrayantes, gros mots...). Pour chaque film : - Fiche technique - affiche - résumé - thèmes abordés - 3 bonnes raisons de voir le film - info bonus - avis d'une psychologue - films similaires à voir aussi. De nombreux classements : - Par âge - par thématique - par titre.