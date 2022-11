Design & Culinaire. Une culture en mouvement

Cet ouvrage invite à découvrir et à comprendre le Design & Culinaire. Il relate les activités de recherche du Master Design & Culinaire de l'ESAD de Reims en s'appuyant sur les projets de design et les formes produites ces dix dernières années au sein de l'école, tout en faisant émerger les réflexions qui se tissent autour. Des contributions extérieures de chercheurs et de professionnels viennent apporter des regards pluriels sur la discipline et sur sa capacité à produire du sens au sein même de ses productions plastiques. Le Design & Culinaire repose sur la capacité à lier de manière créative et consciente, par le travail de la forme, tout ce qu'englobe le champ de l'alimentation. Cette publication montre en quoi la considération du vivant constitue la pierre angulaire du Design & Culinaire. Cette base de réflexion amène à remettre en question nos actions, nos gestes et nos postures, puisque le vivant pose, de fait, la question de l'altérité, de l'attention à l'autre. La deuxième partie de l'ouvrage se consacre à cette question. Se nourrir de l'autre, c'est s'efforcer à trouver une possibilité de dialogue entre des entités n'ayant pas toujours de langage commun. En travaillant à créer de nouvelles relations, de nouvelles manières de lier ce qui constitue l'alimentation, de nouvelles temporalités aussi, le Design & Culinaire ne peut ignorer la question des effets de sa pratique, voire des impacts de ce qu'il produit, et parfois, fait consommer. La dernière partie s'intéresse ainsi aux manières de faire table autrement pour demain, dans une approche prospectiviste tout en interrogeant une pensée d'un "? juste avenir ? ". Elle invite à cheminer vers la proposition d'un renouvellement de la relation que nous portons au monde.