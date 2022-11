Dreamin' Sun Tome 1

Dreamin' Sun, première série à succès d'Ichigo Takano, s'impose comme une comédie romantique pop et survitaminée. Entre rêves et sentiments, suivez le quotidien d'adolescents qui cherchent leur voie. Depuis le remariage de son père, Shimana ne se sent plus à sa place au sein de son foyer. Alors un jour, elle décide de fuguer... C'est au sein d'une colocation avec trois beaux jeunes hommes qu'elle trouvera refuge. Mais pour habiter dans cette demeure, il y a une condition : il est impératif d'avoir un rêve et de se donner les moyens de le réaliser. Hélas, Shimana, toujours endeuillée et perdue, ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie...